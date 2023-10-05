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BBC

الجيش الفرنسي يعلن بدء سحب قواته من النيجر هذا الأسبوع

11:24 ص الخميس 05 أكتوبر 2023

أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش الفرنسي، أنه سيبدأ سحب قواته من النيجر هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية وراديو فرنسا الدولي.

وقالت الراديو الفرنسي، اليوم الخميس، إن عملية الانسحاب تأتي تنفيذًا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الـ24 من شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع اكتمال انسحاب 1500 جندي فرنسي بحلول نهاية عام 2023.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي إن أول من يغادر أراضي النيجر الجنود المنتشرون على طول الحدود بين مالي ونيجيريا، والذين يصل عددهم حوالي 400 جندي.

وقال رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبدالرحمن تياني، إن السلطات النيجيرية تستعد حاليًا لرحيل الجيش الفرنسي.

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