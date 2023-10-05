زيلينسكي: نعمل على تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
أ ش أ
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء ، إن حكومته تعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مع اقتراب فصل الشتاء.
وكتب زيلينكسي على حسابه على موقع "إكس" أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ومن المتوقع اتخاذ قرارات جديدة من شركائنا قريبا، ونحن نستعد أيضا للعمل الدولي النشط، ومن المفترض أن يسفر هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عن نتائج جيدة بالنسبة لأوكرانيا".
وفي الشتاء الماضي، استهدفت القوات الروسية البنية التحتية في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والغاز في وقت كانت فيه التدفئة ضرورية.
ويمكن أن تعمل المزيد من أنظمة الدفاع الجوي على منع حدوث ذلك مرة أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.
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