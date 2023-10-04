مرض غامض يصيب الفتيات في كينيا ونقل العشرات إلى المستشفى

نيروبي - (بي بي سي)

بدأت الهيئات الصحية في كينيا التحقيق في مرض مجهول أصاب عشرات الفتيات في إحدى المدارس.

ونقلت 90 تلميذة إلى المستشفى. بعد أن ظهرت عليهن أعراض الإعياء وصعوبات في المشي وآلام في الركبة.

وخضعت التلميذات في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى بعض الفحوصات المخبرية لتحديد سبب المرض.