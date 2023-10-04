بعد بصقهم على الصليب.. اعتقال 5 يهود أرثوذكس في القدس (فيديو)
تل أبيب - (د ب أ)
ألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على خمسة مشتبه بهم عقب انتشار مقطع فيديو ليهود أرثوذوكس متطرفين وهو يبصقون على زوار مسيحيين في البلدة القديمة بالقدس.
وقالت الشرطة اليوم الأربعاء، إن هناك اشتباه في أن المقبوض عليهم، وبينهم قاصر، بصقوا على الزوار أو مرتادي الكنائس.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، يظهر فيه اليهود الأرثوذوكس المتطرفون، بينهم أطفال، يصادفون أفرادا مسيحيين يحملون صليبا خشبيا كبيرا بأحد أزقة البلدة القديمة.
يبصقون أثناء مرور الصليب والحُجّاج بالقرب من باب الاسباط في #القدس ❗️— Chadi Mansour (@chadiman) October 4, 2023
صغارُ الصهاينة وكبارُهم، حقيرون هم.#فلسطين_المحتلة #لبنان #القدس #العراق #سوريا #السعودية #الاردن #الإمارات #مصر #بيت_لحم pic.twitter.com/0DHv22QmyB
وقام العديد من اليهود بالبصق في اتجاه المسيحيين، في إشارة على الازدراء.
وأثار الفيديو انتقادات حادة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبير حاخامات إسرائيل.
وقال نتنياهو "إسرائيل ملتزمة بالكامل بحماية الحق المقدس للعبادة وزيارة الأماكن المقدسة لكل الأديان".
ووصف قائد شرطة القدس دورون ترجمان، الواقعة بـ"القبيحة" وقال إنه لن يتم التساهل مع الأعمال العدائية سواء ضد المسيحيين أو المسلمين أو اليهود، موضحًا أنه سيتم تشكيل قوة مهام بهدف اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد هذه الظاهرة.
وعانى المسيحيون مؤخرا من زيادة الأعمال العدائية ضدهم، سيما في القدس. وفي مطلع العام، على سبيل المثال، ألحق يهوديان في سن المراهقة أضرارا بجبانة بروتستانية.
ويشكل المسيحيون أقلية صغيرة للغاية في إسرائيل، تصل لأقل من 2 % من السكان البالغ إجمالا 10 ملايين نسمة.
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