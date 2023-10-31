قطر تدين استهداف الاحتلال لمخيم جباليا في غزة

مصراوي

أدانت دولة قطر، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في مجزرة جديدة، محذرة من توسع الهجمات ضد أهداف مدنية

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "ندين قصف الاحتلال الإسرائيلي لجباليا في مجزرة جديدة"

وحذرت قطر من توسع الهجمات ضد أهداف مدنية الذي يعد تصعيدا خطيرا يقوض جهود الوساطة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء أكثر من 400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.