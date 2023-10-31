بالفيديو.. طفلة تقاطع كلمة وزير خارجية أمريكا بالكونجرس و تهتف لفلسطين

مصراوي

قاطعت طفلة صغيرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أثناء جلسة استجوابه في الكونجرس.، بشأن تقديم 14 مليار دولار كدعم لإسرائيل.

وطالبت الطفلة الأمريكية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت عار عليكم جميعها 66% من الضحايا من الأطفال والنساء.

وهتف محتجون داخل قاعة الكونجرس اليوم الثلاثاء، مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة"، و"وقف إطلاق النار الآن".

كما أنهم خاطبوا الحضور بالقول لهم: "عار عليكم جميعا".

وتوقف بلينكن عن الحديث عدة مرات، لحين قيام الشرطة الأمريكية بإخراج المحتجين من القاعة.

وتم اعتراض حديث وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، خلال جلسة استجواب في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل.

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية طلبت من "الكونجرس" الموافقة على اعتمادات مالية إضافية تصل قيمتها إلى 106 مليارات دولار، وقالت إنه سيتم توجيهها لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي.