الأونروا تعلن مقتل 64 من موظفيها منذ بدء حرب غزة

غزة - (بي بي سي)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مقتل 64 من موظفيها في حرب غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصال في الوكالة الأممية إلى بي بي سي، أمس الإثنين قُتل أحد الزملاء مع عائلته المكونة من ثمانية أطفال وزوجته أثناء وجودهم في المنزل.

وأوضحت مع دخول الحرب أسبوعها الرابع أن ملاجئ الأونروا، الموزعة في القطاع والبالغ عددها 450 ملجأً صارت ممتلئة وقد وصل عدد النازحين إليها 670 ألف نازح.

وعن الظروف داخل الملاجئ، قالت المسؤولة الأممية إن "أمراضًا مثل الجرب والإسهال تنتشر وقد تلقينا تقارير عن ذلك" مشددة على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية.

وتابعت: "ما من مكان آمن في غزة وقد تم قصف المنشأت التي كان ينبغي حمايتها والناس تحت مظلاتها مثل الكنائس والمساجد والمرافق التابعة للأمم المتحدة".

وعلى حد وصفها، فإن غزة سرعان ما تحولت إلى "حفرة جحيم".