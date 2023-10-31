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BBC

للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم نظام الدفاع الجوي "آرو"

02:19 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استخدم نظام الدفاع الجوي "آرو" للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري، لاعتراض صاروخ أرض-أرض فوق البحر الأحمر كان قادمًا باتجاه إسرائيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تدرس الرد على جماعة أنصار الله الحوثي بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات في وقت سابق اليوم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيانين منفصلين، اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إيلات، وإسقاط طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر.

وتبنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء، إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، ردًا على حربها ضد حماس.

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