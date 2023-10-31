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BBC

جيش الاحتلال: نخوض معارك برية في عمق غزة

02:17 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

معارك برية في عمق غزة أرشيفية

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكرًا لحماس شمالي القطاع.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته، قضت على عدد من المسلحين وعلى خلايا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، إطلاق عمليته البرية ضد حماس وتوغلت آلياته من عدة محاور داخل القطاع المحاصر.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، خوضها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة.

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معارك برية في عمق غزة طوفان الأقصى جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات كتائب القسام

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