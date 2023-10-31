وزارة الصحة في غزة: توقف المولدات في مستشفى الشفاء والإندونيسي غدًا

(مصراوي)



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفى الشفاء والإندونيسي قد بدأ، مشيرًا إلى توقفهم بشكل نهائي غدًا الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن إجمالي عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 8525 شخص إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على قطاع غزة التي يستهدف فيها الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن من بين إجمالي الشهداء 3542 طفلا و2187 امرأة.

وأشار القدرة إلى استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي العامدة إلى استهداف القطاع الطبي في قطاع غزة، مع قصف مستشفى الصداقة التركي صباح اليوم.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، مصر بفتح معبر رفح من أجل ضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى للعلاج.

ودعا القدرة المواطنين في قطاع غزة بالتوجه إلى مستشفيات القطاع من أجل التبرع بالدم بشكل عاجل.