استشهاد مسن فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مسن فلسطيني 70 عاما، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، "كانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى مدينة طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تتبعها تعزيزات من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين".

وأضافت أن المواجهات "أسفرت عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، بينهم إثنان بحالة الخطر، نقلوا إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد المسن متأثرا بإصابته".

وطبقا للوكالة، ترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 124.