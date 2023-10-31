الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهداف قيادي بارز في حماس

تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي نسيم أبو عجينة، التابع لحركة حماس، في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي يوم أمس، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن أبو عجينة، وهو قائد كتيبة "بيت لاهيا" التابعة للواء الشمال الخاص بحماس، كان مسؤولا عن قيادة الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر الجاري، على كيبوتس إيريز وموشاف نتيف هاسارا.

وأضافت الصحيفة أن أبو عجينة كان يقوم من قبل، بقيادة الوحدات الجوية التابعة لحماس، وقد ساهم في تطوير الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية التي تستخدمها حماس.

ويستمر عدد الشهداء في قطاع غزة في الارتفاع في ظل غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على المباني السكنية والبنى التحتية في قطاع غزة. ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة استشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب.