إعلان

BBC

سي إن إن: جهود إخراج الرهائن من غزة تعقدت بسبب العملية البرية الإسرائيلية

02:08 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت سي إن إن نقلا عن مصادر، إن جهود إخراج الرهائن من غزة تعقدت، بسبب توسيع العملية البرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن "الحركة مستعدة للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع أسرانا لدى الاحتلال، ولن يتم غير ذلك".

وتابع الناطق باسم حركة حماس، أن "الاحتلال يدّعي السعي لتحرير أسراه، لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية".

ولفت إلى أن "ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، من مزاعم حول استعادة أسيرة هو محاولة للتشويش في وجه الضغوط الداخلية عليه، وأيضاً للتشويش على رسالة الأسيرات الثلاث التي بثتها القسام".

وأكد أن، نتنياهو يواصل بث الأكاذيب للتهرب من فشله وعجزه، مشددًا أن حكومته تتوهم بأن هجماتها العشوائية يمكن أن تحسن شروط إطلاق سراح الأسرى الصهيونيين.

سوق مصراوى

جيش الاحتلال إسرائيل غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market