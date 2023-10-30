سرايا القدس تعلن قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في بعض مناطق غلاف غزة

مصراوي

أعلنت كتائب سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه تم قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في موقع تأمين السريج وبوابة السناطي، في غلاف غزة بقذائف الهاون.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، قد أعلنت قبل قليل، إن مجاهديها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين105” مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين: "أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال، دانييل هاجاري، أن إسرائيل أرسلت المزيد من القوات البرية إلى غزة خلال الليل وتستمر حاليًا في الاجتياح البري".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين: "دخلت قوات إضافية إلى القطاع.. نشاطنا هناك من المقرر أن يتكثف، نحن نقوم بعملية برية موسعة بالقوات البرية والدبابات والمشاة والقوات المدرعة، تقدمت القوات الإسرائيلية أكثر من ميلين نحو 3 كيلومترات داخل غزة في عمليتها البرية الموسعة".