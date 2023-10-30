المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة والقذائف مع قوات الاحتلال المتوغلة بغزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين105” مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين: "أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال، دانييل هاجاري، أن إسرائيل أرسلت المزيد من القوات البرية إلى غزة خلال الليل وتستمر حاليًا في الاجتياح البري".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين: "دخلت قوات إضافية إلى القطاع.. نشاطنا هناك من المقرر أن يتكثف، نحن نقوم بعملية برية موسعة بالقوات البرية والدبابات والمشاة والقوات المدرعة، تقدمت القوات الإسرائيلية أكثر من ميلين نحو 3 كيلومترات داخل غزة في عمليتها البرية الموسعة".