الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 329 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى 329 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر الجاري.
وكشف حدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 8306 شخص، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على المباني السكنية والبنى التحتية.
وأفاد القدرة في بيان صحفي، أن من بين إجمالي الشهداء 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابًا.
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