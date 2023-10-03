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BBC

ترامب يتوجه إلى محكمة نيويورك في اليوم الثاني من جلسات قضية الاحتيال المدني

04:48 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

ترامب

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وكالات

يتوجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مقر محكمة نيويورك، في اليوم الثاني من جلسات قضية الاحتيال المدني، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، أمس الإثنين، إن القاضي أرثر إنغورون والمدعية ليتيشيا جيمس عميلان ديمقراطيان ووصمة عار على نيويورك وأمريكا.

وطالب ترامب، بإقالة المدعية العامة في نيويورك، متهمًا إياها بالتدخل "الإجرامي" في الانتخابات، بحسب وصفه.

كما أكد أن القاضي إنغورون أساء استخدام السلطة ويجب إقالته ومحاكمته

وانطلقت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات.

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