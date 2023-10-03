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مسؤول عسكري: الجيش الأمريكي مستعد لإرسال صواريخ "أتاكمز" لأوكرانيا

04:35 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

أمريكا

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واشنطن - (د ب أ)

قال مساعد وزير الجيش لشؤون الاستحواذ واللوجستيات والتكنولوجيا، دوج بوش، إن الجيش الأمريكي مستعد لإرسال بعض صواريخ "أتاكمز" طويلة المدى والمزودة بذخائر عنقودية لأوكرانيا بمجرد أن يوافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على عملية النقل.

وأضاف بوش، في مقابلة: "نحن على استعداد للتحرك بسرعة."، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويطالب النواب الأمريكيون الرئيس بايدن منذ شهور بإرسال نظام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية لأوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة الشهر الماضي إن الرئيس تراجع أخيرا، وأخبر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة الأخير لواشنطن، أنه مستعد للقيام بذلك.

وتحمل الصواريخ "أتاكمز" التكتيكية ما بين 300 إلى 950 قنبلة عنقودية، وفقا للدليل الرسمي للأسلحة.

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