موسكو: ممثلو حماس وعدوا بالإفراج عن 8 رهائن يحملون الجنسية الروسية

مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أنها تلقت وعدا من ممثلي حركة حماس بالاستجابة لطلب موسكو بالإفراج عن 8 رهائن يحملون الجنسية الروسية.

وزار وفد من ممثلي حركة "حماس" العاصمة الروسية أمس الجمعة، وأفاد الناطق باسم الخارجية الروسية بأن موسكو، خلال اجتماعها مع حماس، بحثت إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وصرحت حركة حماس بدورها، بأنها، خلال اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد قدرت عالياً موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الروسية.