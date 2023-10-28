كيف تحدثت الصحف العالمية عن ليلة غزة الدامية؟



كتبت- ندى محرم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، قصفا شديدا على قطاع غزة إضافة إلى تشديد الحصار على القطاع من قطع اتصالات وانترنت، الأمر الذي جعل العديد من دول العالم تندد بالابادة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها.

صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها صباح اليوم السبت، قالت إن إسرائيل تشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وفي الـ28 قطعت الاتصالات في المنطقة المحاصرة، ونقلت الجارديان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله أن طائراته الحربية قصفت 150 "هدفا تحت الأرض" في شمال قطاع غزة خلال ليلة مكثفة من الغارات.

وقالت الجارديان، إن السكان الفلسطينيون في المنطقة تحدثوا عن وقوع اشتباكات مع المركبات المدرعة الإسرائيلية وقوات المشاة خلال الليل، وبحسب ما نقلته الجارديان عن الجيش الإسرائيلي،" شاركت حوالي 100 طائرة إسرائيلية في الغارات التي بدأت بشكل جدي بعد غروب شمس الجمعة".

وتابعت الجارديان في تقريرها: "وعلى عكس الغارات السابقة واسعة النطاق التي وقعت في الليالي الأخيرة والتي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، قال المسؤولون إن المدرعات وقوات المشاة ظلت في غزة صباح السبت".

ومع انقطاع خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة بالكامل تقريبًا في غزة منذ مساء الجمعة، كانت المعلومات حول الوضع في القطاع الساحلي الذي تحكمه حماس والذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة ضئيلة، أظهرت لقطات من مواقع الكاميرات الإعلامية خارج غزة في إسرائيل ومصر ليلة من الغارات الجوية التي لا نهاية لها والمدفعية التي تلونت سماء الليل باللون البرتقالي، حسب ما وصفت الجارديان البريطانية.

فيما نقلت فرانس برس، عن الجيش الإسرائيلي قوله: "إن غارة واحدة قتلت قائد الهجمات الجوية لحماس، عاصم أبو ركبة، الذي قال إنه لعب دورا رئيسيا في هجمات 7 أكتوبر التي أشعلت الحرب الحالية، إضافة إلى أن "أبو ركبة" أشرف على طائرات بدون طيار تابعة لحماس وطائرات شراعية، والكشف الجوي والدفاع الجوي، حسب فرانس برس.

بينما قالت رويترز، إن الفلسطينيين، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى خدمات الإسعاف، يقومون بنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى بسياراتهم، في تقرير نقلته عن مراسل الجزيرة في غزة والذي أتيحت لديه اتصالات في ظل انقطاع الاتصالات والانترنت بالقطاع .

الأمم المتحدة

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة في غزة في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، وتم تمرير التصويت غير الملزم بأغلبية 120 صوتا، بينما امتنع 45 صوتا عن التصويت، وصوت ضده 14 صوتا، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الخدمات الأساسية في غزة انهارت، مما ترك الناس عرضة لتفشي الأمراض بشكل كبير مع امتلاء الشوارع بمياه الصرف الصحي، ونفاد الغذاء والماء والدواء.