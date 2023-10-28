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BBC

حماس: أوقعنا خسائر فادحة في جنود وعتاد الاحتلال

04:45 م السبت 28 أكتوبر 2023

حركة حماس

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(مصراوي)

أعلن القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية تصدت لمحاولة تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو قطاع غزة من خلال الهجوم البري.

وقال غازي، إن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، تصدت لمحاولات التوغل البري الإسرائيلي وأوقعت خسائر فادحة في جنوده وعتاده.

وطالب غازي الدول العربية والإسلامية بطرد السفراء الإسرائيليين من سفاراتهم، والضغط على مصالح الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي.

وشنت كتائب القسام اليوم عدة هجمات على المستوطنات المتاخمة لغلاف قطاع غزة إضافة إلى قصف تل أبيب وإصابة هدف في بئر السبع بصحراء النقب بشكل مباشر، ردًا على الهجمات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس جوًا وبرًا وبحرًا في أعنف موجة قصف في تاريخ القطاع، إضافة إلى قطع كل وسائل الاتصال والانترنت مما عرقل وصول سيارات الإسعاف إلى مناطق القصف لنقل الجرحى إلى المشفى.

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