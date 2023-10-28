ردًا على المجازر بحق المدنيين.. حماس تعلن استهداف تل أبيب برشقة صاروخية

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهداف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة، ردًا على على الغارات العنيفة التي شنها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيانها إن الرشقة الصاروخية الجديدة جائت ردًا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

يأتي هذا مع إعلان سرايا القدس أيضًا استهداف مربض آليات للقوات الإسرائيلية وموقع ناحل عوز بقذائف الهاون.

ودوت صافرات الإنذار منذ قليل في تل أبيب وضواحيها، عقب انطلاق الصواريخ من قطاع غزة والتي تصل إلى المستوطنات الحدودية في حدود دقيقة واحدة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس موجة غارات عنيفة في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل غير مسبوق في الوقت الذي قطع فيه شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع مما أفقد سيارات الإسعاف القدرة على الوصول إلى الجرحى في مناطق القصف.