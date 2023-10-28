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الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 3 غارات على جنوب لبنان

12:52 م السبت 28 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أطراف بلدة الناقورة وإقليم التفاح في جنوب لبنان.

وأعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله" عن " قصف مدفعي صهيوني على أطراف الناقورة جنوب ‫لبنان" مقابل موقع جل العلام الإسرائيلي.

بدورها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مسيرة معادية نفذت ثلاث غارات استهدفت تلة الأميركان ومنطقة مفتوحة في جبل صافي في منطقة إقليم التفاح"، مشيرة إلى "تسجيل تحليق كثيف للطيران التجسسي فوق المنطقة منذ الصباح وعلى علو متوسط".

وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت ليل أمس وحتى صباح اليوم السبت القذائف الحارقة على الأحراش المتاخمة للخط الأزرق كما أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط.

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