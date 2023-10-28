الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا لازالت على الأرض في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر متحدث عسكري، اليوم السبت، أن الجنود الإسرائيليين يتقدمون على الأرض، في شمال غزة وأن الجيش يوسع عملياته.

وأضاف المتحدث، دانيال هاجاري، أن إسرائيل "تتقدم خلال مراحل الحرب".

وأشار هاجاري إلى أن قوات المشاة والمركبات المدرعة الإسرائيلية، تقدمت، الليلة الماضية ومازالت على الأرض في غزة، مدعومة بتعزيزات مدفعية وجوية واسعة وأضاف أنه ليس هناك أي ضحايا بين الجنود الإسرائيليين.

وكان جنود إسرائيليون قد نفذوا سابقا غارات ليلية لفترات قصيرة في غزة.

وزعم هاجاري أن العديد من القادة البارزين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ارتقوا، من بينهم عصام أبو ركبة، رئيس المنظومة الجوية التابعة لحماس، الذي تعتقد القوات الإسرائيلية، أنه نسق استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية المعلقة في هجمات حماس الدامية على إسرائيل في السابع من أكتوبر