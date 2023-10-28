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الاحتلال: أسقطنا صاروخ أرض جو من لبنان وحزب الله يرد (صور)

12:06 م السبت 28 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الدفاع أسقطت قبل قليل، صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة للجيش.

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تهاجم مصدر إطلاق صاروخ أرض جو داخل الأراضي اللبنانية، نحو طائرة مسيرة لجيش الدفاع.

ونفى مصدر لبناني، أن حزب الله أسقط صاروخ ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي، فوق الجنوب، نافيًّا ادعاءات جيش الاحتلال.

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وقال المصدر أن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة استطلاع (mk) للاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية الليلة الماضية، على موقع تابع لحزب الله، في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، أمس الجمعة.

واستهدفت الصواريخ موقعا للجيش الإسرائيلي، في هضبة الجولان، لكن القذائف سقطت في سوريا، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانين منفصلين، بعد ظهر أمس الجمعة، عن استهداف عناصره موقعي "الصدح" و"مسكاف عام" الإسرائيليين بالصواريخ.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله اللبناني، بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، التي رد عليها الاحتلال الإسرائيلي بعملية انتقامية غير مسبوقة على قطاع غزة استهدف فيها المدنيين غالبتيهم من الأطفال إضافة لاستهداف المستشفيات والبنى التحتية في القطاع.

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