الأمم المتحدة تعلن فقدان الاتصال بموظفيها في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت، أنها فقدت الاتصال مع موظفيها وأعضاء منظمات الإغاثة في غزة، بعد وقف الاتصالات وخدمة الانترنت منذ مساء أمس الجمعة، مع توسيع الاحتلال الإسرائيلي توغلاته في غزة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" و"واي.نت" الإخباري اليوم.

وأكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع منشآت الصحة في غزة أيضا.

وأضاف "هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء".

وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ 21 يوما.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في بيان وزع على الصحفيين "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأوضحت الشركة أن "القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة.