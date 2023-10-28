جيش الاحتلال: 100 طائرة استخدمت مئات الصواريخ لقصف غزة الليلة الماضية
وكالات
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن 100 طائرة شاركت في القصف على شمال غزة خلال الليل، واستخدم مئات الصواريخ في غاراتها على القطاع.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال دمرت 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة الليلة الماضية، حسبما ذكرت "العربية".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة المحاصر، بعد قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع منذ مساء أمس الجمعة.
وتواصل انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة تزامنا مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي والبحري.
سوق مصراوى
-
للرجال.. أحدث صيحات الأحذية الكلاسيكية 2023تفاصيل
-
أسهل طريقة لصنع بسكوت الشاي الاقتصادي هش ومقرمشتفاصيل
-
أفضل منتجات عصرية لتنظيف المنزل بسهولة تريند 2023تفاصيل
-
قائمة بمشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية بأقل من 500 جنيهتفاصيل
-
بوليستر وفايبر.. ننشر أسعار البطاطين قبل فصل الشتاءتفاصيل
-
هل أواني الطهي من الاستانلس ستيل صحية ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: