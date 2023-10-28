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BBC

جيش الاحتلال: 100 طائرة استخدمت مئات الصواريخ لقصف غزة الليلة الماضية

08:55 ص السبت 28 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن 100 طائرة شاركت في القصف على شمال غزة خلال الليل، واستخدم مئات الصواريخ في غاراتها على القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال دمرت 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة الليلة الماضية، حسبما ذكرت "العربية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة المحاصر، بعد قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع منذ مساء أمس الجمعة.

وتواصل انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة تزامنا مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي والبحري.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي 100 طائر شاركت في القصف شمال غزة

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