وسائل إعلام أمريكية: واشنطن تضغط على إسرائيل لتضيق نطاق الهجوم



وكالات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة تزامنًا مع توغلاً بريًا أعلن عنه جيش الاحتلال لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان ذلك هو الغزو البري لغزة أم توغلاً محدودًا.

حتى هذا الوقت لا يوجد وضوح من الجانب الأمريكي حول ما إذا كان هذا هو الغزو البري المتوقع أم أنه مجرد جزء من الحشد العسكري.

ويقول مسؤولون لـ"ايه بي سي نيوز" الأمريكية، إن واشنطن تضغط على إسرائيل لتبني نطاق أضيق لهجومها واتخاذ نهج تدريجي أكثر.

وقال أحد المصادر إنه من المرجح أن تبقى القوات الإسرائيلية على الأرض في غزة لفترة أطول هذه المرة، إذا لم يتم تصعيد هذا التوغل.

وكان، متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمد أن جيش الاحتلال يوسع حاليا عملياته البرية، ورفض التعليق عما إذا كان هذا غزوًا بريًا لغزة قائلاً: "لن أعلق إذا ما كانت غزوًا بريًا"، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون طويلة وصعبة.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة إن القوات الإسرائيلية شنت غارة برية على غزة أمس لليلة الثانية على التوالي وكانت الغارة مدعومة بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار، وسط تأكيدات بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي وضربه لعشرات الأهداف على قطاع غزة وإن التوغل لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

بدورها، قالت حركة حماس إن العمليات البرية الإسرائيلية بدأت في موقعين مختلفين في غزة في وقت متأخر من مساء الجمعة.