إسرائيل تحمل ميلشيات الحوثي رسميا سقوط المقذوفات في طابا ونويبع

وكالات:

حملت إسرائيل، ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية إطلاق الطائرة المسيرة والمقذوفات التي سقطت فجر اليوم في طابا ونويبع.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "تدين إسرائيل الضرر الذي لحق بقوات الأمن المصرية جراء الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها تنظيم الحوثي الإرهابي بهدف الإضرار بإسرائيل".

Israel condemns the harm caused to Egypt's security forces by the missiles and drones launched by the Houthi terrorist organization with the intention of harming Israel.

The Houthis a proxy of the Ayatollah’s terrorist regime in Teheran, which also controls the Hezbollah, Islamic… pic.twitter.com/nNzmLqwQHZ