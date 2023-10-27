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BBC

إسرائيل تحمل ميلشيات الحوثي رسميا سقوط المقذوفات في طابا ونويبع

09:04 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

حادث طابا

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وكالات:
حملت إسرائيل، ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية إطلاق الطائرة المسيرة والمقذوفات التي سقطت فجر اليوم في طابا ونويبع.
وقال بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "تدين إسرائيل الضرر الذي لحق بقوات الأمن المصرية جراء الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها تنظيم الحوثي الإرهابي بهدف الإضرار بإسرائيل".

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طابا نويبع الحوثيون الاحتلال الإسرائيلي

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