أول تعليق من حماس على اتهامات الاحتلال باستخدام المستشفيات مباني عسكرية

مصراوي

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، من مجزرة جديدة في مستشفى الشفا.

وطالب عضو المكتب السياسي، اليوم الجمعة قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم التحرك لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الرشق إنه "لا أساس من الصحة لما ورد من المتحدث باسم جيش الاحتلال، وهذه تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته".

وتابع عضو المكتب السياسي لحماس، أن "هذه الأكاذيب تمثل تمهيدًا لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا"

ولفت الرشق أن استهداف مستشفى الشفاء، سيكون أكبر من مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ أكثر من 40 ألف مواطن للمستشفى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مستشفى الشفاء يضم مباني تستخدمها حركة حماس كمراكز قيادة وسيطرة، وأسفل مستشفى الشفاء توجد أنفاق يستخدمها المخربون كدرع واق".

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة"

تابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "حركة حماس تستخدم المدنيين الأبرياء في غزة دروعا بشرية"

وأكد أن حركة حماس تستخدم المستشفيات لإطلاق صواريخها من تحت الأرض.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن "هناك وقود في المستشفيات في غزة، وحماس تستخدمه لبناها التحتية، مؤكدًا أن الحركة تستخدم هذا مستشفى الشفاء كدرع واق ولديها أنفاق تحته".

وأوضح أن حركة حماس "تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير، فإن لديهم مخزون كبير من الوقود يستخدمونه لحاجتهم فقط"