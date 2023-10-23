إعلان

BBC

الصليب الأحمر: الوضع في غزة كارثي

02:53 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

الصليب الأحمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

غزة - (بي بي سي)

رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسليم أول قافلتين من المساعدات إلى غزة، لكنها قالت إنها مجرد "قطرة" مما يحتاجه السكان.

وقالت المتحدثة باسم المؤسسة الخيرية، إيمان الطرابلسي، في حديث لبي بي سي، إنه يجب أن تكون هناك خطة مستمرة ومستدامة لتوصيل الإمدادات للقطاع، وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من سكان غزة كانوا يعتمدون على المساعدات حتى قبل اندلاع الصراع الأخير.

وتضيف الطرابلسي أن العائلات التي أُجبرت على ترك منازلها تنام في الشوارع دون المواد الأساسية مثل البطانيات، لأن الملاجئ ممتلئة بالكامل.

وتقول: "ليس من المبالغة القول إن الوضع كارثي في غزة".

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

الصليب الأحمر غزة إيمان الطرابلسي أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شكري وعبداللهيان يتفقان على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات إلى غزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر.