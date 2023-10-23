الصليب الأحمر: الوضع في غزة كارثي

غزة - (بي بي سي)

رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسليم أول قافلتين من المساعدات إلى غزة، لكنها قالت إنها مجرد "قطرة" مما يحتاجه السكان.

وقالت المتحدثة باسم المؤسسة الخيرية، إيمان الطرابلسي، في حديث لبي بي سي، إنه يجب أن تكون هناك خطة مستمرة ومستدامة لتوصيل الإمدادات للقطاع، وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من سكان غزة كانوا يعتمدون على المساعدات حتى قبل اندلاع الصراع الأخير.

وتضيف الطرابلسي أن العائلات التي أُجبرت على ترك منازلها تنام في الشوارع دون المواد الأساسية مثل البطانيات، لأن الملاجئ ممتلئة بالكامل.

وتقول: "ليس من المبالغة القول إن الوضع كارثي في غزة".