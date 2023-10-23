جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال توغل في غزة

تل أبيب - (ا ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين خلال توغل في قطاع غزة الأحد في خضم الحرب بين الدولة العبرية وحماس.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دبابة وعربة له أصيبتا بصاروخ مضاد للدروع في جنوب هذا القطاع .

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين أن قوات برية نفذت عمليات برية محدودة في قطاع غزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن. وتتنامى المخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، فيما تتصاعد الاشتباكات على الحدود مع لبنان.