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BBC

إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في كمين لحماس بغزة

12:09 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

أرشيفية

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غزة - (د ب أ):
كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادثة استهداف لقوة إسرائيلية دخلت اليوم الأحد غربي الحدود مع غزة.
وقال المتحدث دانييل حجارى "تعرضت القوة لهجوم خلال عملية غرب السياج الأمني في غزة، وتطهير".
وأضاف "ردت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي باستهداف المجموعة التي أطلقت النار على الجنود".
كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان، إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في "كمين محكم" شرق خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار.

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