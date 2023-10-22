الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدد من البلدات جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل كثيف، اليوم الأحد، عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله اليوم أن "مدفعية الاحتلال تقصف أطراف الضهيرة وعلما ‫الشعب وسقوط 10 قذائف على أطراف مارون الراس وجبل الباط في عيترون".

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفا عنيفا من قبل العدو الاسرائيلي".