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الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدد من البلدات جنوب لبنان

12:11 م الأحد 22 أكتوبر 2023

قصف جنوب لبنان

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بيروت - (د ب أ)

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل كثيف، اليوم الأحد، عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله اليوم أن "مدفعية الاحتلال تقصف أطراف الضهيرة وعلما ‫الشعب وسقوط 10 قذائف على أطراف مارون الراس وجبل الباط في عيترون".

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفا عنيفا من قبل العدو الاسرائيلي".

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