الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدد من البلدات جنوب لبنان
بيروت - (د ب أ)
قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل كثيف، اليوم الأحد، عددا من البلدات في جنوب لبنان.
وذكرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله اليوم أن "مدفعية الاحتلال تقصف أطراف الضهيرة وعلما الشعب وسقوط 10 قذائف على أطراف مارون الراس وجبل الباط في عيترون".
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفا عنيفا من قبل العدو الاسرائيلي".
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