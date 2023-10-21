الأمم المتحدة: أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة بحاجة لمساعدات إنسانية

مصراوي

قالت وكالات الأمم المتحدة في بيان لها اليوم إن المساعدات التي دخلت غزة اليوم مجرد بداية صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية.

وأشارت إلى أن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة بحاجة لمساعدات إنسانية، وعبرت كذلك عن مخاوفها من ازدياد الوفيات في غزة بشكل كبير جراء تفشي الأمراض ونقص الرعاية الصحية.

إذ إن المرافق الصحية في غزة بحسب ما ورد في البيان تعمل بقليل من الوقود الذي تم تأمينه محليا ومن المتوقع نفاده خلال يومين، في ظل ما تشهده المستشفيات هناك من اكتظاظ بالضحايا والمدنيين الذين يواجهون تحديات في الحصول على الضروريات الغذائية.

وأكدت الوكالات في بيانها على أن غزة باتت في وضع إنساني كارثي ويجب على العالم أن يفعل ويقدم أكثر من ذلك، كما طالبت بوقف لإطلاق النار ووصول المساعدات دون قيد لجميع أنحاء غزة.

ومنذ 3 أسابيع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، ويشمل ذلك قطع إمدادات القطاع من الكهرباء والمياه.

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح الحدودي، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق رشقات

صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع عمليات

اختراق غير مسبوقة للمقاومين الفلسطينيين للأراضي المحتلة.

وعلى إثرها أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.