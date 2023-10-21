مظاهرات في تونس تطالب برحيل السفير الفرنسي

تونس - (بي بي سي)

تجددت التظاهرات اليوم السبت، أمام السفارة الفرنسية في العاصمة تونس، للمطالبة برحيل السفير والتعبير عن دعم الفلسطينيين في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس.

وانتقد العديد من التونسيين باريس لدعمها إسرائيل في حربها مع حركة حماس الفلسطينية في غزة. وشارك في المظاهرة عدد من الشخصيات السياسية ونشطاء في المجتمع المدني التونسي، وسط العاصمة تونس، قبل أن يتوجه المتظاهرون إلى السفارة الفرنسية التي انتشرت حولها قوة من الشرطة.

ودعا المتظاهرون إلى "تجريم التطبيع مع إسرائيل، سواء على الصعيد الرسمي أو الاقتصادي أو حتى الفردي"، وهتفوا بشعارات تستنكر الموقفين الفرنسي والأمريكي من الحرب الحالية.