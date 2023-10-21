"تعيشون فوق برميل من المتفجرات".. الاحتلال الإسرائيلي يجدد تحذيره لسكان شمال غزة
وكالات
جدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تحذيره إلى سكان شمال قطاع غزة، مطالبًا أهالي سكان البلدة القديمة وحيي الزيتون والشيخ رضوان في غزة بالاتجاه جنوبًا، حسبما ذكرت "العربية".
وفي تحذيره، قال جيش الاحتلال، إن كل من سيبقى في منزله بشمال غزة يعرض نفسه وأفراد عائلته للخطر، مضيفًا: "تعيشون فوق برميل من المتفجرات أعدته حماس".
وتنتقد السلطة الفلسطينية محاولة التهجير القسري للفلسطينيين التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها على سكان شمال غزة، بقصفه المستمر لشمالي القطاع وقطع إمدادات المياه والكهرباء عنه.
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