إعلان

BBC

"تعيشون فوق برميل من المتفجرات".. الاحتلال الإسرائيلي يجدد تحذيره لسكان شمال غزة

08:07 م السبت 21 أكتوبر 2023

هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

جدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تحذيره إلى سكان شمال قطاع غزة، مطالبًا أهالي سكان البلدة القديمة وحيي الزيتون والشيخ رضوان في غزة بالاتجاه جنوبًا، حسبما ذكرت "العربية".

وفي تحذيره، قال جيش الاحتلال، إن كل من سيبقى في منزله بشمال غزة يعرض نفسه وأفراد عائلته للخطر، مضيفًا: "تعيشون فوق برميل من المتفجرات أعدته حماس".

وتنتقد السلطة الفلسطينية محاولة التهجير القسري للفلسطينيين التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها على سكان شمال غزة، بقصفه المستمر لشمالي القطاع وقطع إمدادات المياه والكهرباء عنه.

سوق مصراوى

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة أهالي غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 29 مجزرة في آخر 24 ساعة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

.. أول تعليق من الرئاسة المصرية على مغادرة أمير قطر "قمة القاهرة"