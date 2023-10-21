الهلال اللبناني العربي يعلن النفير العام لدى قطاع الإغاثة والطوارىء
بيروت- ( د ب أ )
أعلن الرئيس الأعلى للهلال اللبناني العربي الدكتور زياد العجوز النفير العام لدى قطاع الإغاثة والطوارىء.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت عن العجوز قوله :"أصبحنا في جهوزية تامة لمواكبة أية تطورات ميدانية قد تحدث نتيجة أجواء الحرب التي تعيشها المنطقة".
بدوره، قال مسؤول الدفاع المدني في الهلال اللبناني العربي أحمد بغدادي"إن دورات ميدانية سريعة تم إعدادها للمتطوعين ، وأننا ضمن مقوماتنا المتواضعة وضعنا خطة أسعاف وإنقاذ تحسبا لأي طارىء".
وأضاف: "الأجواء هي أجواء حرب وعلينا أن نستعد لأي حدث كان".
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