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وصول أمير قطر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

11:55 ص السبت 21 أكتوبر 2023

قمة القاهرة للسلام

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مصراوي

أعلن الديوان الأميري القطري، وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى
جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام.

كانت وكالة رويترز للأنباء، أعلنت وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام.

وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر
رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل
على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وعملت الدولة المصرية خلال الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات
إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.

سوق مصراوى

قمة القاهرة للسلام الديوان الأميري القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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