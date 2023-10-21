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BBC

الصحة العالمية تدعو إلى السماح باستمرار وصول المساعدات إلى قطاع غزة

11:54 ص السبت 21 أكتوبر 2023

منظمة الصحة العالمية

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مصراوي

دعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية الطواقم الإنسانية في غزة والوصول
المستمر للمساعدات إلى القطاع.

وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر
رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،
على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقالت سيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن
20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة.

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية، نأمل إيصال مزيد من المساعدات
إلى قطاع غزة.

سوق مصراوى

منظمة الصحة العالمية قطاع غزة شاحنات المساعدات المصرية معبر رفح

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