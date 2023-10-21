إسرائيل توصي رعاياها بمغادرة مصر والأردن فورًا وتجنب السفر إلى المغرب
مصراوي
أعلنت هيئة البث الإٍسرائيلية، أنّ الخارجية الإسرائيلية أوصت رعاياها بمغادرة الأردن ومصر فورا، وتجنب السفر غير الضروري إلى المغرب.
وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.
يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
وعملت الدولة المصرية خلال الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: