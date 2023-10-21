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إسرائيل توصي رعاياها بمغادرة مصر والأردن فورًا وتجنب السفر إلى المغرب

10:39 ص السبت 21 أكتوبر 2023

إسرائيل

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مصراوي


أعلنت هيئة البث الإٍسرائيلية، أنّ الخارجية الإسرائيلية أوصت رعاياها بمغادرة الأردن ومصر فورا، وتجنب السفر غير الضروري إلى المغرب.

وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وعملت الدولة المصرية خلال الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.

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