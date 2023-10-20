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BBC

تقرير: واشنطن تضغط على إسرائيل لتأخير غزو غزة

10:11 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

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واشنطن - (د ب أ ):
تمارس الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية ضغوطا على إسرائيل لتأجيل غزوها البري لغزة لكسب الوقت لإجراء محادثات سرية تجري عبر قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة عن مصادر لم تسمها القول إن المفاوضات مع حماس تمر بمرحلة حرجة وحساسة وقد تفشل.
وأوضحت الوكالة أن هناك علامات مع ذلك على أن حماس ربما توافق على إطلاق سراح بعض المدنيين على الأقل، والذين أسرهم مقاتلوها في عملية السابع من أكتوبر دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أي مسجونين من الحركة فى المقابل.
وأضافت المصادر أن إسرائيل قاومت في البداية مطلب تأخير القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على حماس ، الإ أنها وافقت تحت ضغط أمريكي على تأجيله.

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غزو غزة اجتياح بري واشنطن الاحتلال الإسرائيلي

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