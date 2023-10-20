الصحة العالمية: لا علاقة لنا بمفاوضات الممرات الآمنة وننتظر دخول المساعدات



مصراوي

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تحاول إدخال المساعدات إلى غزة لضمان توفير الخدمات الإنسانية للسكان.

وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، "يجب ضمان عدم استهداف المنشآت والمستشفيات والأطقم الطبية بغزة، كما أن هناك مشكلة حقيقية بشأن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في غزة، فالمرضى في غزة سيتعرضون للخطر إذا لم تصل المساعدات الطبية".

وأشار المتحدث باسم الصحة العالمية، "نأمل أن تواصل المستشفيات شمالي القطاع عملها، كما أنّ القصف سيزيد عدد القتلى والمصابين ولذلك يجب أن يتوقف فورا، كما يجب إدراك العواقب والنتائج المريرة للوضع الحالي في غزة، ونحذر من النتائج البيئية والصحية للصراع".

واستكمل المتحدث باسم الصحة العالمية، " أنّ الصراع يؤدي إلى تفاقم معاناة الناس وعدم وصولهم إلى الخدمات، ونحتاج ممرات آمنة وضمان وصول المعدات إلى الأيادي الطبية التي تحتاجها، ونحتاج حلولا سياسية تسهل استئناف الأطقم الطبية لعملها في قطاع غزة". ووفقا لمتحدث الصحة العالمية، فإن "الأطقم الطبية في غزة تقوم بعمل رائع وأفرادها يخاطرون بحياتهم، فالأطقم الطبية في غزة تحتاج لوقف القصف أولا ووصول المعدات ثانيا"، مشيرًا "نناشد الجميع العمل على تخفيف معاناة الناس في ظل ما يحدث في غزة، ولسنا جزءا من مفاوضات الممرات الآمنة وننتظر فتحها للقيام بدورنا، والمستشفيات في غزة تفتقر إلى الكهرباء والأطقم لا تملك المعدات".