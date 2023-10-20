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BBC

المجلس النرويجي: المدنيون يجب ألا يكونوا أهدافًا عسكرية في غزة

03:33 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين

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قال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن "عدم توفير أي إغاثة لغزة لمدة 12 يومًا أمر غير مقبول، مشددًا أن المجلس يرغب في وقف فوري لإطلاق النار حتى يتم توصيل المساعدات"

وتابع الأمين العام للمجلس النرويجي، اليوم الجمعة، "لا نريد قتل الأطفال ويجب وقف الأعمال القتالية فورًا"

وأكد إيغلاند، "ليس هناك مكان آمن في غزة، والمدنيون يجب ألا يكونوا أهدافا عسكرية، فإن قصف المستشفيات والكنائس والمدنيين أمر مريع يجب أن يتوقف.

ولفت إلى أنه "يجب السماح بخروج الجرحى للعلاج في مصر وإسرائيل"

ودعا الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، للسماح بشكل فوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين غزة مصر وإسرائيل المساعدات الإنسانية

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