البرلمان الليبي يوافق على قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

وكالات

وافق مجلس النواب الليبي، بالإجماع على إقرار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، خلال الجلسة اليوم الاثنين، إنه استلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، يوم أمس، من النائب جلال الشويهدي.

وتابع صالح أن القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص يتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة"

واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".