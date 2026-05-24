تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأحد، نظر محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين، على خلفية اتهامهم في قضية سرقة بالإكراه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة و3 آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بارتكاب الواقعة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنح قصر النيل.

وكشفت التحريات أن القضية تعود إلى بلاغ يفيد بوقوع سرقة بالإكراه داخل أحد العقارات، حيث باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.