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BBC

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات وتعتقل 6 فلسطينيين

01:53 ص الخميس 19 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات، بينها مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم، وحي بيت العامود، وبيت حنينا، والطور.

وذكرت سكاي نيوز، أنه جرى اعتقال عمالا فلسطينيين في بيت لحم، و5 شبان في في حي رأس العامود.

وتواصل قوات الاحتلال قصف كثيف، يستهدف عدة أحياء ومدن في غزة، بشكل متواصل منذ السابع من أكتوبر.

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