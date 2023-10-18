مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: من المهم توفير الغذاء لغزة وندعم إسرائيل بالدفاع عن نفسها

مصراوي

قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، إنّ "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في هذا الوقت العصيب ونريد إتاحة الوقت للدبلوماسية".

وتابعت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، "نشعر بالإحباط لأن القرار الجديد لم يشر إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونؤكد على الحاجة لحماية المدنيين ونشعر بالفزع لما حدث في المستشفى الأهلي في غزة".

وأوضحت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، "من المهم توفير المياه والوقود والغذاء إلى المواطنين في غزة وحماس هي التي سببت هذه المعاناة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم نحو 100 مليون دولار مساعدات لغزة والضفة الغربية.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، "إسرائيل دولة يهودية لكنها دولة ديمقراطية أيضا، وينبغي أن يكون هناك وضوح بشأن الأهداف المتوخاة والسبل الكفيلة بتحقيقها"،

وأشار الرئيس الأمريكي، "العالم أجمع حزن على الأرواح التي أزهقت أمس في المستشفى بغزة، وطالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وأكد بايدن "سوف نبدأ في تحريك قوافل المساعدات إلى غزة عبر مصر في أقرب وقت ممكن".

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وتابع بايدن، أنّ "هناك إسرائيليون وأمريكيون أخذوا رهائن وارتكبت فظائع شنيعة بحقهم"، متابعًا "لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه ليس هناك أي تبرير للعنف الذي رأيناه في يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

وأضاف بايدن، إن " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس"، متابعًا " أعرف أنكم تتألمون وتشتاقون لرائحة أحبائكم لكنكم لم تخسروهم للأبد، كما أنّ هناك من أراد أن يكسر إرادتكم لكنه لم ينجح".

وتابع الرئيس الأمريكي: " سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل"، مؤكدا على أنّ " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس".