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BBC

تظاهرات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في لبنان

04:53 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

لبنان

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بيروت - (د ب أ)

تظاهر المئات بعد ظهر اليوم الأربعاء أمام السفارة الأمريكية في عوكر شمالي بيروت بدعوة من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية للتعبير عن الغضب والتنديد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشارك في المظاهرة مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين توافدوا من مناطق عدة، وحملوا الأعلام اللبنانية والفلسطينية وأعلام"حزب الله" وأحزاب لبنانية أخرى.

وكثّف الجيش اللبناني وجوده أمام السفارة الأمريكية في عوكر، كما أضافت القوى الأمنية الكثير من الأسلاك الشائكة عند البوابة الحديدية الخارجية.

وتمكن المتظاهرون من خلع البوابة الحديدية الخارجية للسفارة. وألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين من أمام السفارة ومنعهم من الدخول إليها.

وكانت الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية قد أطلقت دعوة لتظاهرة غضب أمام السفارة الأمريكية للتنديد بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، واستنكاراً للدعم الذي تقدمه دول العالم الأول لإسرائيل في حربها على غزة.

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