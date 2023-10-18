الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي للتهجير لن يمر
وكالات
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمّان اليوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد الرئيس الفلسطيني، أن المخطط الإسرائيلي للتهجير لن يمر وسيتم التصدى له، مضيفًا: "لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد بترحيلنا كما وقع في الماضي".
وطالب أبو مازن، بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة لا تغتفر، مضيفًا: "لن نقبل إطلاقا أي كلام غير وقف الحرب".
وشدد أبو مازن، في كلمة الأربعاء، تعليقًا على قصف مستشفى المعمداني، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بنكبة جديدة وأنه لن يقبل أن يهجر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.
وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: